陸無人機2架次再闖金門 守軍發射干擾槍驅離 21:282022/09/15 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門大膽及草嶼地區今天又發現無人機2批2架次，經守軍發射干擾槍，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門及泉州地區。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍金門防衛指揮部表示，今（15）日17時至20時，於金門大膽及草嶼地區，發現無人機2批2架次，經守軍發射干擾槍，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門及泉州地區。 金防部表示，防區駐地官兵將持續保持警戒、嚴密監控。 大陸無人機再飛金門 守軍用干擾槍及防衛射擊驅離 強化島嶼防衛能力 日本擬部署攻擊型無人機 金門再發現1頭海漂死豬 檢測確認感染非洲豬瘟 #金門 #無人機 #守軍 #發射 #干擾槍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太空行業不好做 貝佐斯火箭發射失敗 實驗艙緊急脫離 17:092022/09/14 國際 無視廈門禁飛令 大陸無人機再現金門 04:102022/09/13 社會新聞 金門縣長選戰第1告 朱紀瑋控楊鎮浯違法公器私用 11:462022/09/12 政治 美日防長會談 再度確認台海和平穩定重要性 08:062022/09/15 國際 陳學聖批無人機飛20分鐘花2500萬 故宮南院回應了 15:472022/09/13 生活 楊鎮浯推小三通復航 擬冬至試辦 04:102022/09/14 地方新聞 金門伯玉路2車追撞 皆無酒駕僅輕傷 14:562022/09/12 社會 金門醫院新院長王世典到任 洪允典議長提多項改善建議 17:402022/09/15 生活 越過海峽中線 陸無人機到底飛了多久 12:092022/09/12 軍事 中共8月軍演 發射2枚東風-17飛彈 04:102022/09/12 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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