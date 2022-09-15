陸軍金門防衛指揮部表示，今（15）日17時至20時，於金門大膽及草嶼地區，發現無人機2批2架次，經守軍發射干擾槍，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門及泉州地區。

金防部表示，防區駐地官兵將持續保持警戒、嚴密監控。

大陸無人機再飛金門 守軍用干擾槍及防衛射擊驅離
強化島嶼防衛能力 日本擬部署攻擊型無人機
金門再發現1頭海漂死豬 檢測確認感染非洲豬瘟
#金門 #無人機 #守軍 #發射 #干擾槍