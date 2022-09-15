陸軍金門防衛指揮部表示，今（15）日17時至20時，於金門大膽及草嶼地區，發現無人機2批2架次，經守軍發射干擾槍，並以信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門及泉州地區。

金防部表示，防區駐地官兵將持續保持警戒、嚴密監控。