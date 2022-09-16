全球股市在美國升息下呈現明顯動盪的情況，國泰金(2882)旗下國泰證券公布投資氣象觀測站，認為不論美國聯準會（Fed）是鷹派或鴿派做法，市場應進行投資組合「股債多元配置」的檢視，較能在短期動盪之下減少不必要的損失。

國泰證券針對2022年9月全球主要股市及商品進行觀察，歐美、大陸、日本等全球市場因Fed連續升息與其他多方因素，如能源危機、新冠變種與極端氣候等影響，市場動盪幅度較大，抱持「中立」看法；而美元的部分，因Fed升息衝擊，引起全球經濟衰退擔憂，且當美國利率走高時，便會吸引其他利率較低之經濟體的資金，使美元持續走強。其中，美元指數甚至一舉飆升創20年紀錄，國泰證券觀察隨著美元持續強勢，使其與各國利差不斷擴大，故對美元則抱持「正向」看待。

國泰證券指出，Fed未來大致仍將朝向繼續升息為主要方向，在升息循環進入一段時間後，「債券市場」相較股票市場具優勢，原因在於當處於升息循環境中，債券價格下挫、殖利率相對較佳，進而浮現投資價值，建議追求長期投資的投資人可多關注信用評比良好的債券標的，倘若追求短期投資的投資人，則可留意約10年期的信用優良債券標的。

因經濟衰退的擔憂，全球股市皆受到衝擊，以全球股市領頭羊美股來看，因近一年來美國儲蓄率下滑，個人消費支出卻呈現成長趨勢，從美國7月零售銷售數據來看，食品與飲料相關產業年增率約8%，若仍想在股市多加布局的投資人，國泰證券建議可關注擁有分散風險特性的ETF，包含食品、飲料等具有消費性質的防禦性產業，相對具有較穩健的發展。