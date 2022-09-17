跨國窗簾廠億豐(8464)擬斥資紐西蘭幣1750萬元(約新台幣3.2億元)收購紐西蘭通路商(Santa Fe Group)100%股權，最快將在今(2022)年第4季併入財報合併報表。

億豐指出，Santa Fe Group創立於1998年，自2004年銷售億豐的百葉窗(Shutters)。由於品質佳、選項多、服務細膩，Santa Fe Group所販售的窗簾，成紐西蘭高級住宅的必要元素。

若是和紐西蘭當地販售的窗簾相比，億豐說，公司能提供的選項更多樣，且具歐美窗簾的時尚元素。這也代表，未來善用新收購的通路，銷售更多窗簾品項，將拉大與紐西蘭競品差異，創造綜效。

此外，整併後的專業分工，將使紐西蘭通路更專注窗簾銷售，並充分利用總公司的行政資源、庫存管理等，帶來潛在的營運效益。