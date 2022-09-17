2023年式MAZDA CX-5將自10月起導入另一日式工藝代表性新車色「雪幻白」（Rhodium White Premium），其靈感源自於日式工藝美學的純白色，剔除多餘元素，於簡約中尋找純粹的美感，藉由烤漆表層的極細顆粒反射出車輛表面的動人光影，車身表面有如穿透於冰雪閃爍變化萬千的光線，即使在微光下仍能展現車身起伏線條。

MAZDA始終相信顏色是形塑車身外觀最關鍵的元素，視覺呈現與外觀設計相輔相成缺一不可，一直以來以「魂動」（Kodo – Soul of Motion）為設計主軸，致力於調製富流動感的光影色澤，不斷開發能夠突顯車輛動態和質感的顏色。繼推出極具代表性的「晶艷魂動紅」、「鋼鐵灰」兩款獨特耀眼的車色後，MAZDA CX-5導入全新車色「雪幻白」。

品牌表示，在開發「雪幻白」的過程中，MAZDA將「匠塗」（TAKUMI-NURI）工藝塗裝烤漆技術提升到新高度，成功量產由多層次塗繪（色彩塗層、反光塗層和透明塗層）堆疊而出的標誌性顏色，不僅展現絲綢般光影的白色微粒，並能夠將色彩塗層的厚度減少達30%，這也有助於減少生產過程中排放的二氧化碳。MAZDA採用極其複雜的職人工藝，含有超薄、高亮度鋁片的顏料被精心塗抹以達到均勻的厚度，之後在乾燥過程中體積顯著縮小，極薄的反光塗層厚度僅約0.5微米或約為傳統反光塗層厚度的7%。

此外，MAZDA能夠在反光塗層中整齊地排列鋁片，實現手工噴塗般的效果，使其在光線下整個表面閃閃發光，展現栩栩如生的金屬質感。儘管「雪幻白」是明亮的白色，但因為個別鋁片均勻分佈並平行於車身表面的起伏，搭配即使在微光下仍能展現車身起伏線條，以及充滿光澤和陰影對比的細緻質感，呈現車輛滑順的光影折射，如同陽光灑在雪地裡的冰晶上，閃耀著低調細緻奢華的質感光彩。