中秋3天連假至今，吸引20多萬人湧入北香湖公園看「2022光織影舞」展。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中秋3天連假至今，吸引20多萬人湧入北香湖公園看「2022光織影舞」展。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期23天，嘉義市「2022光織影舞」光影藝術展今晚將畫下句點，據市府統計，中秋3天連假至今吸引20多萬人湧入北香湖公園看展，今晚市府安排長達7分鐘的閉幕雷射光影秀，與遊客一同迎來華麗最終章，彼此約定後會有期。

「2022光織影舞」展期倒數正好碰上中秋連假，市府選在周末推出精心設計的璀璨雷射光影閉幕秀，昨中秋夜先行登場亮相，雷射聲光閃耀夜空，帶給滿場民眾無比驚喜與感動，市長黃敏惠說，「光織影舞」今年8大展場各具特色，佳評如潮，其中「新月漫遊」更成功打破金氏世界紀錄，今連假最後1天，歡迎民眾前往北香湖觀賞精彩的雷射光影閉幕秀。

市府觀光新聞處處長張婉芬表示，長達7分鐘的「2022光織影舞」閉幕雷射光影秀以「秋月光景」為主題，透過「宇宙之巔」LED立體矩陣及雷射鏡球反射，搭配音樂起承轉合營造氛圍，表現了「夕月、金色Disco、銀河星系、浮光水月、七彩煙花」等美麗的意象，非常精彩。

市府預估，2022光織影舞約創造65萬人次的觀光人潮，雖今年展期較首年短，仍吸引市民與遊客攜家帶眷來場元宇宙之旅，而展期結束後，明起展具將陸續拆除，恢復北香湖公園既有樣貌。