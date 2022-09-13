嘉義市政府委託設計的城市識別系統logo，有議員質疑用於市長競選廣告看板上有假公濟私之嫌，民進黨嘉義市長參選人李俊俋也質疑被特定參選人侵權；市府表示，黃敏惠市長個人的競選廣告迄今尚未上架，這個城市品牌logo也不是黃市長的競選logo。

李俊俋在臉書表示，蔡文旭議員在今天議會臨時會質疑，市府花496萬元設計「嘉義市城市品牌識別系統及logo」，被黃敏惠市長放在選舉看板上，有假公濟私之嫌，他也要質疑開放給張秀華議員使用有申請嗎？

李俊俋還說，在沒有公告任何開放非政府單位或個人申請使用程序下，卻為黃敏惠市長參選人與張秀華議員參選人侵權使用，有以未公開的政府財產，為特定人競選之嫌，不排除向監察院、主管行政中立法與選罷法機關檢舉。

市府表示，這個選舉看板是張秀華議員團隊設計的，市府在舉辦城市品牌發布會時，曾宣布開放「英文嘉市體」讓所有民眾使用，張秀華議員以為設計品全部皆可使用。

市府表示，已與張議員溝通先行遮蔽城市品牌logo，待市府完成相關程序後，再開放給所有民眾依規定申請授權使用。

張秀華表示，這塊看板是她委託製作的，由於市府發表「嘉義市城市品牌識別系統」時宣布開放民眾使用，她十分認同，也認為設計很美觀，因而在與黃敏惠市長合體的競選看板上使用logo，幫忙行銷嘉義市。