嘉義市「2022光織影舞」璀璨閃亮落幕，觀眾人山人海。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠宣布購物節延長至10月10日，抽第一獎輕豪宅。（廖素慧攝）

嘉義市拚觀光經濟，「2022光織影舞」光影藝術活動在北香湖公園舉辦23天後落幕，共有65萬人次參觀，還創造使用最多太陽能燈具展示的金氏世界紀錄，而觀光帶動消費，嘉義市購物節也延長至10月10日，市府表示，民眾可以繼續登錄發票抽大獎。

市長黃敏惠表示，「2022光織影舞」是創新、再進化的一年，全國首創的光影藝術設計及觀展體驗大受好評，8個展區各有特色，地表最大蛋黃酥〈新月漫遊〉、全台最大LED立體矩陣光影秀〈宇宙之巔〉都是中秋連假最應景的打卡熱點，還有閉幕前壓軸的〈Disco派對主題雷射光影秀〉非常震撼。

黃敏惠說，〈新月漫遊〉賞景步道用了1520顆太陽能燈具裝飾，締造「最大規模的太陽能燈展示」的金氏世界紀錄，讓嘉義市的創新設計能量被看見。

市府觀光新聞處長張婉芬說，今年光織影舞活動期間雖受天候不佳及颱風影響，仍不減民眾參觀的熱情，自8月20日至9月11日展出23天，吸引65萬人次觀賞，現場蒐集近千份活動滿意度調查表，有95％滿意度，且逾半數是外地旅客，顯示有帶動嘉義的旅遊觀光。

市府建設處則表示，嘉義市購物節活動自7月15日開跑，延長至10月10日，民眾可以持續消費累計抽獎機會，而除了第1大獎是輕豪宅以外，還加碼第2大獎為百萬休旅車1輛，此外，嘉義市民持9月1日起在嘉義市的消費發票，9月15日起於上班日可到嘉義市政府兌換現金，累計1000元發票兌換100元現金，最高可兌換500元現金。