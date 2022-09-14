台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中嘉義市長黃敏惠在縣市長施政滿意度贏得銀獎，還在11個施政項目中取得7金4銀的大滿貫成績。黃敏惠致詞時說，嘉義市很小，卻是個非常努力的城市，這次能在施政滿意度中脫穎而出，感謝市民肯定，她還用台語念起屬於嘉義的詩，歡迎大家來嘉義玩。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中嘉義市長黃敏惠在縣市長施政滿意度贏得銀獎，並於治安狀況、環境保護、醫療衛生、教育品質、藝術文化、防疫表現及幸福感等施政面向上獲金獎，經濟發展、交通狀況、社會福利、觀光旅遊則獲銀獎。

黃敏惠致詞時感嘆，嘉義市很小，僅60平方公里、20幾萬人，很少被看到，卻是非常努力的城市，而嘉義是台灣首個建成的城市，有300多年歷史，很早就有先人進駐開發，今天能被看到她覺得非常感恩。

黃敏惠說，市政團隊要做有溫度的戰鬥團隊，有規畫後就不斷與民眾對話，然施政用心、人民有感非常重要，也是她一直在學習的事情，但市府用心人民不一定有感，所以市府用設計理念持續和百姓對話，改變傳統思維，終於這幾年來的努力能被看到，特別謝謝各界鞭策指導。

她也以台語唸起2021年台灣設計展的詩，「嘉義，家的意義；嘉義，家的趣味。樸實的城市，文化的記憶，閣有溫柔的Melody。 咱兜的闊度，毋是看坪數，是頭前有美術館照路，後壁有阿里山看顧，有時熱鬧滾滾，有時惦靜平順。來，來嘉義，今年的寒天，家意以城為家City as Home；來，來嘉義，予阮的故鄉，用心款待你。」

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。