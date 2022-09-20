衛生所加開4天夜間接種服務(新竹縣衛生所提供)

衛生所加開4天夜間接種服務(新竹縣衛生所提供)

中央20日公布新竹縣新增1197例確診案例，分別為567名男性、630名女性，年齡分布在0歲至94歲，12歲以下179名、65歲以上103名，18歲至64歲青壯年佔6成7。目前新竹縣居家隔離1493人，居家照護列管4075人，今年累計確診161502人。

新增確診者分布在竹北市511例、竹東鎮229例、湖口鄉113例、新豐鄉101例、新埔鎮59例、關西鎮43例、芎林鄉51例、橫山鄉17例、寶山鄉29例、北埔鄉14例、峨眉鄉5例、尖石鄉11例、五峰鄉14例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局指出，為方便上班族或家長下班後能帶家中幼兒就近接種疫苗，規畫20日至23日下午5時至8時，由9個鄉鎮市衛生所開設夜間疫苗接種專診，提供嬰幼兒至成人各類疫苗接種，總共1900位名額以隨到隨打方式服務民眾。

9鄉鎮市衛生所4天配合加開夜間接種的為，竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉、關西鎮、芎林鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉衛生所，詳細接種時間及地點請至新竹縣疫苗預約入口網社區專案查詢，請符合資格的鄉親多加利用。

竹縣疫苗地圖：

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx?n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx?n=1057＆sms=10066

新仁醫院疫苗預約入口網：

http://www.sinren.com.tw/?page_id=5437