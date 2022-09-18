民進黨新北市長參選人林佳龍日前在造勢時說出「貨出去、人進來，新北發大財」，被認為是抄襲韓國瑜市長的口號，他今(18)日再解釋說全稱是「貨從雙港出，客從雙港入」，簡稱「貨出去、人進來」；新北市議員參選人林鼎超整理發現，林佳龍也不是第一次抄前高雄市長韓國瑜的口號了，更諷刺他是臥底民進黨的「臥龍先生」。

林鼎超指出，除了「貨出去、人進來，高雄發大財」之外，其實早在今年初，林佳龍就已經開始在模仿韓國瑜市長的談話，因為他在受訪時說，「為台灣而戰願粉身碎骨」，這跟韓國瑜市長在2019年造勢喊出，「不惜為中華民國粉身碎骨」，完全如出一轍。

他說，林佳龍真的完全不在乎民進黨支持者對韓國瑜市長的反彈，今天上午出席活動還強調，他對韓國瑜市長的敬佩之意，根本是潛藏在民進黨的臥底。

林鼎超表示，距投票日還不到70天，林佳龍突然說出韓式金句，是因為選情告急，擔心沒聲量，所以得搬出韓市長來救援嗎？還是是真心愛國民黨，真心崇拜韓市長，所以臥底在民進黨多年呢？只能說林佳龍辛苦了，百年難得一見的「臥龍先生」。

林鼎超最後還提醒林佳龍回頭是岸，「現在加入國民黨，黨費不貴喔」。