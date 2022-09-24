民進黨新北市長參選人林佳龍23日接受專訪，質疑新北市長侯友宜學士直攻博士「很奇怪」，侯友宜選舉辦公室今（24）日公布警大聲明，清楚說明「侯友宜警大博士入學及畢業資格皆符合規定」，內政部轉教育部審復後也「覆核無異」。侯選辦發言人吳亮賢痛批，像林佳龍如此邪惡的烏龍政客，別說選新北市長，連身為政治人物的基本資格都沒有。林佳龍今受訪提出三點疑義，認為侯友宜有必要向外界說清楚。

林佳龍說，警大聲明提到侯友宜是2004年取得博士，但他的博士論文在國家圖書館裡面是2003年，何時口試？為何延遲畢業？時間兜不攏，網上也找不到他的論文。

再者，他當時是已學士直攻博士，當然他會做一些資料能夠符合，但其中他是以同等學歷，必須交出等同碩士論文的論文，這個論文在哪裡？現在也找不到，如無法提出具備碩士條件的著作，怎麼可以用學識來直攻博士。

第三，論文的資料如何取得？涉及用公權力去取得很多的犯罪資料，希望侯友宜能出面說明。