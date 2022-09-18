根據中央氣象局資料顯示，今（18）日稍早14時44分出現的規模6.8地震，本起地震為今年最大震。對此，媒體人逆風的烏鴉就在臉書上指出「剛剛在網路上，到一些或酸、或指責什麼豆腐渣房子倒塌的文，真的不要說甚麼豆腐渣之類的文了」，引發討論。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，台東關山昨晚9時41分發生規模6.4的前震，規模6.8的主震稍早才發生，有5次前震規模超過5，主震發生之前有超過70起的前震，相當少見。而逆風的烏鴉也在臉書上表示「天佑台東，天佑花蓮」，逆風的烏鴉更指出，這兩天連續大地震，今天這起規模6.8，已經陸續傳出災情。逆風的烏鴉坦言「規模6.8是甚麼概念？從1986年以來，地震規模前10名，第10名規模是6.6，6.8排名第6」，逆風的烏鴉也強調，甚至日本測到的地震規模是7.2。

逆風的烏鴉最後也表示，「剛剛在網路上，到一些或酸、或指責什麼豆腐渣房子倒塌的文，真的不要說甚麼豆腐渣之類的文了，包括什麼天怒人怨、德不配位的酸文，也都沒必要」，逆風的烏鴉也強調，「此時此刻就希望災情能夠小一點。天佑台東，天佑花蓮，天佑吾民」。