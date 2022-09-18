(19:00更新，補充最後賽果)WTT挑戰賽阿拉木圖站，台灣桌球好手林昀儒挑戰「三料冠軍」，昨天（17日）晚間先和女將陳思羽拿下混雙金牌，今天（18日）傍晚於男單出賽，林昀儒在局數3比0絕對優勢下，11比7、12比10、11比7、7比11、9比11、5比11、7比11遭德國削球強將菲魯斯（Ruwen Filus）逆轉，英文主播大讚這是一場現代桌球經典的神奇大逆轉。

菲魯斯是相當難纏的對手，比賽中好幾次林昀儒「大鵬展翅」的攻擊都被菲魯斯擋回來，英文主播也提到菲魯斯實在太難一拍打死，而林昀儒被稱讚是表現穩定的殺手，第6局林昀儒的第5分精彩表現更讓英文主播高聲歡呼太神奇，大讚兩人華麗的過招令人起雞皮疙瘩。

決勝局前段兩位高手分數上持續拉鋸、僵持，但在5比5後菲魯斯連下4分站上領先，最後賽末點林昀儒出界，讓菲魯斯完成史詩般的逆轉，第二次打敗林昀儒，而林昀儒這場賽事結束，等女雙決賽之後，再和隊友廖振珽於男雙決賽繼續出擊。