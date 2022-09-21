根據國際數據資訊(IDC)全球穿戴式裝置季度追蹤報告的最新研究結果顯示，穿戴式裝置市場在第二季面臨另一個挑戰時期，全球出貨量年衰退6.9%、至1.074億台。由於通脹上升、對經濟衰退的擔憂、其他非技術類別的支出增加以及穿戴式裝置市場在過去兩年中經歷的高速成長，需求已經放緩。

雖然前五名品牌廠商蘋果、三星、小米、華為和Imagine Marketing的名單沒有變化，但其中有四家在第二季出現了年對年衰退。較小的品牌繼續瞄準較低的價格點，給現有品牌的平均售價(ASP)帶來壓力。

IDC行動和消費裝置研究經理Jitesh Ubrani表示，蘋果、三星和Google等公司正在推出更多優質智慧手錶，而此時人們對高價產品的需求仍然存在。儘管一些新產品的定價與上一代產品相同，但美元的強勢使得以當地貨幣購買在世界各地變得更加困難。

價格上漲和需求降溫也導致穿戴式裝置的整體前景下降，因為IDC現在預測2022年全年的出貨量將保持在5.355億部。然而，由於新興市場的新買家和成熟市場的替代品，預計手錶和耳戴式耳機的需求將會恢復，因此成長將在2023年恢復。

IDC行動設備和AR/VR研究總監Ramon T.Llamas表示，雖然穿戴式裝置市場在第二季度有所下滑，今年很可能會持平，但肯定不會出局。隨著穿戴式裝置市場走向成熟的步伐緩慢，它最終將在我們在大流行期間看到的創紀錄數量與現今的數量之間起起落落。但總體而言，趨勢繼續上升，只是速度較慢，因為消費者尋求替代品，新用戶數量開始下降。