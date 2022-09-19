台東池上昨下午發生6.8強震，震撼全台，導致花蓮房屋倒塌、走山、橋斷裂等災損，大震發生後，台大婦產科名醫施景中收到日本友人的暖心訊息，詢問有需要幫忙嗎？讓施景中感動PO上網，結果釣出大批網友也一樣收到日本朋友的關心，大喊「日本是台灣的好厝邊」。

施景中昨天（18日）在臉書說道，台東池上下午2時44分發生6.8強震，日本教授傍晚發英文簡訊給他，「在這大地震中，你們都還好嗎？如果我能幫上任何事、請務必告訴我。我很擔心。」

施景中收到訊息後，馬上告訴日本教授，「我們是被這頻繁的大地震嚇到了，不過朋友們都很安全，台灣的傷亡災情目前也很有限。」施景中忍不住感動直呼，原來日本不只是朋友、更是家人，「不只關心、還馬上準備好伸出援手，説不定已經在路上了」。

對此，其他網友們看到後也很感動，許多人表示也有收到日本朋友的慰問訊息，紛紛留言：「我一早也收到日本朋友的訊息，看到訊息覺得很溫暖」、「我們的日本好麻吉也立刻打電話來問候我們及關心地震的狀況，真的是很感心」、「感謝來自日本友人的溫情」、「我的日本友人也馬上傳訊息關心我」、「好朋友！」、「台日友好，台日平安」，同時有人關心日本「颱風要登陸日本，也希望日本平安度過。」