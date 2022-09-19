歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)在周六指出，為抑制需求，ECB可能在明年繼續升息，將給消費者帶來痛苦。

由於通膨逼近兩位數，ECB分別在七月和九月大幅加息，並承諾在長期通膨預期高於2%之際，會採取進一步行動。

連恩在一場會議上說，「我們確實認為升息會抑制需求，但我們不會假裝這是無痛的。需求現在已經成為通膨來源，現在的情形已經和6或9個月前不同」。

連恩還說，ECB現在的存款利率為0.75%，由於此繼續地刺激了經濟，因此ECB的任務還沒結束。

多數經濟學家預估，ECB的中性利率(既不刺激，也不抑制成長)是在1.5%至2%之間。然而市場認為ECB的升息周期頂端將會更高，投資人預計明年利率將在略高於2.5%。

在過去幾個月以來，連恩一直認為當前的通膨主要是由於能源價格高漲所導致的衝擊。而貨幣政策基本上無力於應對這種衝擊，因此ECB是全球主要央行最後幾個採取升息者之一。

但是如今高物價已經侵襲到所有領域，滲入到生活各層面的價格，另外較高的消費者需求也在刺激物價。

連恩補充說，歐元區經濟在冬天的幾個月可能出現持平，且由於能源價格高升和天然氣短缺，不排除出現衰退可能。