針對台灣東部地區自九月十八日起發生規模6.8主震及餘震對公司營運影響，華邦電(2344)表示，公司依照內部程序，地震規模若達疏散標準，皆於第一時間進行疏散作業，並未造成人員受傷。

該事件對於華邦電中科廠及高雄廠，並無造成廠房結構上的影響，水、電、各類氣體之供應亦無造成嚴重的損害。

華邦電進一步表示，兩廠部份機台因地震而啟動自我保護機制重開機，整體而言，對於生產無重大影響。