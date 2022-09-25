立法院新會期23日開議，民進黨立委邱志偉今（25日）表示，隨著10月中共將要進行二十大，這是中共領導改組的重頭戲，還有國台辦主任等人事變動、中共趨近於常態化的對台軍演，希望新的會期，不論是陸委會或國防部，針對二十大改組對台海周邊的影響，解放軍未來恐更高調介入台海，對台灣安全影響層面到哪，都要有妥適審慎的評估及萬全的準備。

邱志偉說，新會期可能還是要與疫情共存，但將會逐漸走向完全的邊境解封，但遇到中共二十大的領導人事變化以及國際經貿情勢瞬息萬變、全球正面臨巨大通膨壓力、股匯市場表現均令人心驚，他期許可以穩疫情、穩兩岸、穩經濟，此外新會期是預算會期，希望能順利審畢，不要再有無理的鬧劇。

邱志偉表示，疫情已經是本屆第一會期以來，每會期都是各界矚目焦點，終於到了此刻，隨著國際疫情趨緩，疫苗施打率提高，本土病例雖然還是破萬，但也逐步走向與病毒共存的生活方式。

他說，即便防疫政策逐步改變，預計10月要邊境解封，但我國的本土疫情依然嚴峻，每日確診數的趨勢若還無法有效、明顯下降，是否會影響解封後的國旅意願以及外國旅客來台的疑慮。政府各單位務必要有最完善的準備、最清晰易懂的說明讓國人旅遊安心、外國客來台觀光也放心。防疫政策盡可能越易懂越好，要讓國民容易遵守，政策要清楚，萬不可過於擾民，失去解封的目的。

邱志偉提及，隨著10月中共將要進行二十大，這是中共領導改組的重頭戲，雖然在5年前就知道習近平將要爭取三連任，若無意外，10月的中共二十大習近平仍權力一把抓，集總書記、國家主席、軍委主席於一身，暫時無法看出這三項職務有哪位中國官員可以接任。

另外，即便地方縣市長等選舉將在11月舉行，但也不宜在此就忽視本會期的國會問政，委員會、院會還是希望國會同事們仍能夠好好開會。像是開議第一天，國民黨就刻意的杯葛會議進行，其實都是在傷害國會問政表現的機會，應當利用國會問政來讓人民解惑。擔任縣市長的首要責任，不只要懂政策，更要積極問政，國會問政能力就是最好的檢驗。

邱志偉強調，經濟問題是台灣人民最關切的，由於肺炎疫情影響下，許多觀光飯店經營不善，最近台灣也面臨升息壓力，即便國安基金已入場護盤，台股指數依舊不佳，這些問題，希望行政院能盡早提出解方，讓台灣人民得以安心。經濟問題當然也還包含著失業率、高房價恐至少子化等問題，都希望內閣團隊能時常提醒自我，務必要在新會期處理好。

他期許新會期的開始，預算審查能夠順利，立法院的會議不會收到惡意阻撓。同時行政團隊用心提出人民安心的政策，疫情能逐步好轉、經濟表現創下佳績，讓大家可以在來年春節過一個好年。