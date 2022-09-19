兆豐銀出具最新統計指出，2020年及2021年度，因補貼利息政策及疫情影響，兆豐銀行對協助青年創業圓夢的「青創貸款」敘做量年增率皆達250%以上，平均每件融資金額約100萬，在公股行庫平均每件額度中排名第二；兆豐銀亦表示，已持續簡化青創貸款流程，並與經濟部及管科會合作推出「青創貸款串接申貸平台」，主打青年創業者在完成20小時的創業輔導後，即可線上申貸青創貸款，申請流程將自動帶入學習歷程，不需填寫繁瑣表格，更可透過手機申請，免去臨櫃辦理的麻煩。

經濟部中小企業處開辦青創貸款，主要對象為20歲至45歲的國民，貸款金額最高可到1,200萬。兆豐銀表示，由於過去兩年受新冠疫情影響，民間資金需求殷切，因此兆豐銀配合整個市場環境的需求，也交出上述的佳績。

兆豐銀也表示，這次的平台開發歷經一年多的洽談規劃與開發流程，現在領先其他同業推出串接平台，也將力求讓青年創業者擁有最好的申貸體驗。對於兆豐銀行與政府攜手推出「青創貸款串接申貸平台」，兆豐銀行消金業務處長林中象細數，平台啟用後對於業者有三大優點：1、完成線上學習時數後，可由系統自動帶入創業輔導課程時數證明，免去自行檢附證明的麻煩；2、在平台上填寫申請資料後，可直接將填寫資訊即時導入兆豐銀行系統，同時由負責專員主動聯繫創業者，告知申貸進度與貸款條件，省去臨櫃辦理洽談、自行追蹤進度的時間；3、經由財金系統認證之實體帳戶即可透過手機簡訊完成線上身份認證，流程免列印、免上傳相關證明文件，使用上更便捷。