資誠PwC聯合會計師事務所擔任2022年天下快速成長一百強論壇的合作夥伴，今年兩大主題為「新產業：永續革新」與「新腦袋：整合生態圈」，資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，面對新冠肺炎疫情、少子化趨勢和供應鏈重組等趨勢，企業需要更多的數位化應用和策略。

近年，消費者期望廠商能夠透過「說服我、了解我、幫我簡化、與我互動到讓我驚喜」這幾個步驟，打造令人難以忘懷的客戶體驗。因此，企業必須加速數位轉型，透過數據來「了解你的客戶」，包括建立廣泛的數位通路、客戶精密分群、從大數據得到客戶洞悉、更好的店內體驗、無縫的通路整合和商業型態的創新。

根據資誠2021《台灣中小企業數位轉型現況及需求調查報告》，26.3％的中小企業在過去兩年「沒有」投入數位化，48.5％投入數位化費用的金額為50萬以下，可見中小企業的數位經費有限，多處於局部性的數位化（數位化和數位優化）投入階段，相對的投資回報也不高。

其調查也顯示，高達81％中小企業在數位轉型上遭遇挑戰，主要挑戰包括：缺乏數位人才（47.1％）、不知道轉型如何階段進行（41.7％）以及缺乏產業典範（33.6％）。尤其「缺乏數位技能和人才」是中小企業在轉型過程中的一大隱憂，根據教育部統計，近年來大專校院畢業生人數逐年減少，使得年輕數位人力、資訊專業人才數量無法跟上業界需求。

從不同產業來看，數位轉型的重心也不相同。由於住宿餐飲業的服務同質性高、競爭激烈，致勝關鍵在提供更好的客戶體驗以及營運效率與品質。因此，住宿餐飲業期望透過轉型提供更好的體驗來創造差異化服務，主要挑戰則是「缺乏對市場和客戶資料的深入分析」（33.8％），最希望獲得的資源是「人才媒合」的機會（29.5％）。

對機械設備製造業來說，由於面臨二代接班傳承與資深師傅退休的挑戰，如何運用數位方式，將過去經驗和知識變成可複製的標準進行傳承，是機械設備製造業在未來致勝的關鍵。機械設備製造業希望透過數位轉型克服現有的人才與傳承問題，主要挑戰則是「企業組織中的文化抗拒改變」（33.7％），最想要獲得的資源是「人才培育課程」的協助（29.1％）。

對於農業而言，許多的農企二代返鄉，引進新經營觀念及數位工具，為家族企業開創新商機。在新的嘗試過程中，兼顧一代與二代間的傳承和溝通，是農企在未來轉型致勝的關鍵。農業轉型的目的是希望結合數位工具，達到成本降低、效率提升、創造新的營銷模式，主要挑戰為「缺乏對市場和客戶資料的深入分析」，最需要的資源是「資金援助」（41.1％）。

盧志浩建議，企業應同時考慮四個生態系統，有效率地整合夥伴，善用自身優勢創造獲利，將自己擺在有效率而創新的延長價值鏈中心位置，將技術與人才做最大化的利用，成為真正成功的數位贏家。