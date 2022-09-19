張事民受訪時受里民請托，前往里內一處民宅探尋獨居老人的情況。（李俊淇攝）

張世民（右一）曾獲全國特優里長。（東勢里長張事民提供／李俊淇台南傳真）

台南市楠西區70歲的張事民不僅是東勢里長，更是1名道長，他在晉升道長後返回故鄉服務，除了熱心公益外，無論里民是犯太歲、安胎、收驚、索取平安符，也都免費服務，至今已連任3屆，這次更是同額競選，張表示：「沒想過退休，應該會做到不想做為止」

張事民的父親早年在楠西擔任村長並開設道壇，張早年則拜嚴大朝道長為師，1993年學成後回楠西區，隨後在北極殿廣場進行踩刀梯科儀，晉升為道長，他不止承襲父業，更學習到父親急功好義的精神。

張事民當過鄉民代表、調解會委員、當地東福宮主委，其妻擔任縣市合併前的最後一任村長，在妻子卸任後不打算選里長，里民便拱著他出馬競選，且順利當選，期間因熱心公益，許多事情都親力親為，並為弱勢爭取福利，曾獲得2015年全國特優里長。

張事民表示，當初曾因買賣土地小賺一筆錢，這是老天賜給我的，能用來回饋里民也是剛好，而且能用自己的專長幫助里民，自己也會感到很快樂。這次雖然沒有其他參選人，但是該做的仍是要做好，不會因此有所鬆懈。

「會不會想退休？」記者問道。張表示，其實很擔心沒人幫助里內的弱勢族群，如果離開了，下一任能不能幫到忙？一想到這些就覺得有點放不開，張笑著說：做這些事情都已經很習慣了，打算就做到不能做為止。

當記者採訪時，不少里民打電話前來找里長尋求幫助。其中一名男子在電話中表示，楠西區90歲的母親疑遭到詐騙，自己因住外地沒辦法返回查看，張事民立即放下手邊工作，騎上機車前往該戶訪查，才知道母親與附近工人有借貸關係，對方所借的錢已經還清，張得知是虛警一場，才放心騎車返家。

90歲東勢里民吳太太表示，張事民真得很熱心，不但會自掏腰包請里民吃飯，每月還會請社區長輩一起共餐，真是找不出缺點的一位好里長。