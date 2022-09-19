上周五美股下跌，拖累港股19日開低走低，其中大陸房地產股及物業管理股的跌幅更是領先其他概念股。截至收盤，恒生指數跌1.04％，報18565.97點；國企指數跌1.28％，報6,338.3點。紅籌指數跌0.88％，報3,607.79點。

新浪財經報導，恒生科技指數跌超2％，蔚來跌超6％，嗶哩嗶哩跌5.55％，理想汽車跌5.05％。

大陸房地產股走低，旭輝控股集團跌近10％，龍光集團跌超9％，禹洲集團跌近8％。物業管理股亦下跌。碧桂園服務跌近7％，卓越商企服務跌7.43％。

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