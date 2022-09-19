台中市有民眾於《南區東區大小事》臉書社群PO文指控，街友疑持物毆打女子，提醒大家小心。（摘自《南區東區大小事》）

台中市有民眾於《南區東區大小事》臉書社群PO文指控，街友疑持物毆打女子，提醒大家小心。藍營市議員羅廷瑋說，近期確實接獲有人投訴，有街友鬧事情形，盼增見警率。社會局表示，綠空廊道是社工熱點查訪區域，每周約查訪3到4次，養護工程處會同社會、警察局、里長及公所等，加強辦理聯合會勘工作。

台中市議員羅廷瑋表示，當地民眾時常散步路過此地，時常看到街友躺在地上，私人物品堆積於公共區域，有時聚眾喝酒聊天等，多次與當地里長會同警方、社會、環保局到綠空廊道下方稽查，請環保局清除髒亂點。

羅廷瑋指出，據聞1名落單女子遭街友叫囂並疑似遭受攻擊，提醒大家提醒小心謹慎；長春里長林姍汝說，好幾次針對附近街友進行勸離但沒多久又跑回來，社區已盡力但未見成效希望市府能夠協助。

羅廷瑋另提到，東區富台里也有相同類似的問題，遊民聚眾鬧事，甚至破壞水龍頭鎖在路邊裸體洗澡，長期佔用公共區域，另附近居民不堪其擾，請台中市政府相關單位務必重視。

針對《南區東區大小事》臉書社群PO文指控，遭街友叫囂疑似攻擊，台中市警第三分局表示，迄今尚無接獲民眾報案，但主動介入調查，綠空廊道附近設置巡邏箱，加強周邊巡邏以維護民眾安全。

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