京東集團創辦人劉強東近日宣布將轉讓京東系兩家相關公司各45％的股權。受此消息影響，京東系H股大幅下跌，京東物流19日暴跌8.7％，收報港幣（下同）14.92元；京東集團 跌2.5％至217.4元；京東健康則不跌反升0.3％至49.5元。

香港經濟日報報導，京東物流在16日，劉強東訂立股權轉讓協議，同意將關聯企業西安京東45％股權，轉讓於京東集團副總裁繆欽。經過股權轉讓後，繆欽、李婭雲及張雱，分別持有西安京東45％、30％及25％股權。

京東健康公布，劉強東同日亦轉讓關聯企業宿遷天寧45％股權，轉讓於繆欽，經過轉讓後，持股比例與西安京東相若。宿遷天寧主要從事藥房及醫療業務。據集團公告指出，劉強東作為非執行董事，不參與公司日常經營，簽署文件存在困難，為提高行政效率，因此轉讓予繆欽。

新浪財經報導，京東物流的業務中，還包括在大陸提供國內信件快遞業務。根據大陸法規，外國投資者禁止開展國內信件快遞業務。因此，京東物流採納現有合約安排，由西安京東及其子公司持有開展有關服務及經營上述業務所需的相關執照，然後通過京東物流旗下全資子公司對西安京東等行使控制權，並將後者財務業績併入業績。

京東健康的業務，也包括在大陸提供增值電信服務業務及互聯網醫院服務業務。根據大陸法規，外國投資者限制開展增值電信服務業務及禁止開展互聯網醫院服務業務。因此，京東健康採納現有合約安排，通過外商獨資企業（其全資子公司）對持有相關執照的宿遷天寧及其子公司行使控制權，並將後者財務業績併入京東健康業績。