國際原子能機構理事會會議12日在奧地利首都維也納召開。會議第四次協商一致決定以單獨正式議題形式討論美英澳核潛艇合作有關問題。在通過上述議程後，中國常駐維也納聯合國代表王群受訪時表示，美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓問題本質上就是核擴散，三國必須放棄這一危害全球的舉動。

王群強調，三國核潛艇合作超出了現有國際核不擴散體系，也超出機構秘書處的職責範圍，不是三國可私自處理的，必須由機構成員國來管。中方一直主張通過政府間進程予以充分討論，理事會前三次的討論讓國際社會和機構廣大成員國更深入認識到三國核潛艇合作的嚴重負面影響、特別是防擴散風險和隱患。

王群指出，在中方主張下，機構理事會連續4次以協商一致方式決定設置單獨正式議題，專門討論「美英澳核潛艇合作所涉核材料轉讓及其保障監督等影響《不擴散核武器條約》各方面的問題」，挫敗一些國家企圖劫持理事會的圖謀，是「維也納精神」對「霸權主義」的勝利。

他說，這反映國際社會對三國核潛艇合作所涉核武器材料轉讓問題的關切，也說明美國式「小圈子」在機構不得人心。