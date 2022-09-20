918地震讓全台民眾陷入恐慌，各地紛紛出現災情，尤其以花東較為嚴重，甚至有民眾不幸喪生，但下午14時許地震發生時，總統蔡英文正在跑輔選行程，一直到晚間20時才與行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心視察，還因此讓地方政府團隊枯等2小時，讓國民黨立委鄭麗文怒批，「蔡EE真的好大的官威！」

鄭麗文昨（19）日在臉書表示，接連兩天發生芮氏規模6.4、6.8的地震，且前震、餘震連連，各地災情造成至少1死79傷，而位在震央的花蓮、台東縣政府，早在地震一發生後就召開緊急會議，相關單位也馬上出動救援，會議一直到晚上6點才結束，結果接到中央指示稱蔡英文將至中央災害應變指揮中心開會，想不到她直到晚間8點才現身，讓其他人傻眼。

「蔡EE真的好大的官威！」鄭麗文指出，救災就是要跟時間搶快，結果蔡英文讓地方乾等2小時，然後讀完稿就下線，完全沒有關心地方災情，「每次都只會念稿，不然不要當總統，當總統不是需要妳來唸稿的！還是我國總統主業是選舉，偶爾撥空關心一下？」

鄭麗文認為，若只是要訓示、讀稿，根本沒必要讓地方政府苦等2小時，一場號稱中央級的會議，沒有任何一點關心、沒有任何一點互動，一點用處都沒有，難道因為台東不是民進黨執政，所以就草草了事就好了嗎？「身為國家元首怎麼可以冷血到這種地步？一級開設的防災中心不是剪綵場，作秀真的duck不必！」