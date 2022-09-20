中共中宣部就十八大以來一國兩制在港澳的實踐情況，舉行記者會。大陸港澳辦副主任黃柳權指出，中央堅定不移、全面準確貫徹落實一國兩制方針，積極應對港澳發展變化，推動一國兩制在港澳實踐，取得歷史性成就；一國兩制根本是維護國家主權、安全和發展利益，保持港澳長期繁榮穩定，沒有任何理由改變，必須長期堅持，一國原則愈堅固，兩制優勢愈彰顯。

黃柳權表示，香港局勢一度出現嚴峻局面，但中共中央審時度勢，進一步加強中共對港澳工作的集中統一領導，依照中國《憲法》和《基本法》，行使全面管治權，制定《香港國安法》和完善選舉制度，為實現港澳長治久安，推動一國兩制實踐行穩致遠提供了堅實制度保障。

黃柳權稱，港澳面對新冠疫情嚴重衝擊，在國家支持下，兩地採取積極有效舉措紓緩民困，克難前行，加快融入國家發展大局，粵港澳大灣區取得階段性成果，大陸與港澳對接深化，便利措施持續完善。