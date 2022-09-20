屏東縣政府爭取前瞻經費，於屏東市增設5座大型立體停車場及一座平面停車場，總共增加汽車停車位1900席，但屏東縣議員黃明賢發現，不僅假日使用率不高，平日更是乏人問津，直呼「錢真的要花在刀口上」；但屏縣府回應，停車場是服務設施，施政要超前布署。

黃明賢細數，屏東市增設包括屏菸、民生路、信義路、幸福公園及仁愛路等5座立體停車場，加上中華路平面停車場，總經費21億5000餘萬，由中央補助12億6000餘萬，地方籌措8億8000餘萬，設置目的是為解決屏東市區停車位不足，及平假日尖峰時段道路雍塞等問題。

但試營運階段發現，停車場平日使用率僅5％至25％不等，假日也僅有平均35％，別說損益兩平，恐怕將成蚊子館，黃明賢直言，花錢要發揮效率，而不是為了做而做。

但黃國維強調，過去幾年屏東在市區舉辦大型活動，總被抱怨沒有車位，加上近期以保留完整日式眷舍群、擦亮屏東品牌的勝利星村；從紙漿廠蛻變讓城市表情更豐沛的縣民公園；另有絕美森林玻璃屋如夢似幻的屏東總圖；塗鴉壁畫展現歐式風格的職人町，這些新興景點不斷湧入大量外縣市旅客來訪。

除了周末假日點點開花的文創市集吸引人潮光顧，再加上屏東三大日音樂節、屏東耶誕節、綵燈節等，都讓停車需求再再湧現。

黃國維說，在進行重大建設前，周邊停車需求規畫早就進行超前部署，且一座大型立體停車場很難單靠縣府財政因應，因此前瞻有對應項目，就必須積極爭取，一旦未來科技產業園區、運動休閒園區進駐，再來著手建設，就已經來不及，畢竟施政必須放眼未來50年。