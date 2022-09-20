財政部關務署20日表示，為加速通關流程，關港貿單一窗口「（GB301）進口報單通關流程查詢」及「（GB309）出口報單通關流程查詢」新增聯絡窗口資訊，進口約節省4.8小時。

關務署說明，鑑於無紙化通關趨勢，通關過程中通知與申辦作業均於線上完成，惟如業者有洽詢需要時，往往須輾轉詢問始能得知聯絡窗口。為方便業者聯繫，因此於通關流程適時顯示聯絡窗口資訊，以提供即時服務。

在處理案件時，海關往往需通知業者補辦事項，經主動發送「應補辦事項通知（N5107）」訊息，業者如有不瞭解、不清楚之處，可利用查詢進出口報單通關流程（GB301及GB309），於「處理說明」欄位取得聯絡窗口之「關別」及「電話分機」，直接向該窗口諮詢，加速辦理通關作業。

關務署進一步指出，若觀察通關流程資料（111年4月26日至同年8月31日），自海關發送補辦通知至業者完成補辦事項平均時間，與去年同期相比，進口約節省4.8小時（由1.7日縮短為1.5日），出口約節省18分鐘（由9.6小時縮短為9.3小時）。