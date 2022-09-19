台水公司配合台南市政府辦理「自來水管線穿越箱涵移出」工程，24日上午9時起至25日上午5時施工，約有南區光明里等8里共1萬829戶需停水20小時，停水範圍約在安平工業區內，但因在周末、周日，工廠多數休息，影響已縮小，台水公司呼籲用戶關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水公司24日上午9時起，辦理500mm自來水管線遷移施工，預計停水20小時，涵蓋範圍包括光明里、開南里、鹽埕里、南華里、彰南里、國宅里、文南里(健康路二段以南、中華西路一段以西)、金華里(健康路二段以南、惠南街以西)共8里，影響1萬多戶用水。

因為停水範圍約在約在安平工業區內，內有許多工廠，停水時間選在假日，衝擊相對較小，台水公司仍籲請用戶提前儲水備用，停水期間應關閉電動抽水機電源，慎防火警。

為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，台水公司表示，若遇豪雨或發佈颱風警報，停水施工將取消。

除公布的停水地區之外，其餘地區可正常供水，但復水時管線末端、大樓及地勢較高的地區，可能稍有延遲情形。

台水公司提醒，停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。復水初期水質可能較為混濁，用戶可待水清後再進水。