香港《星島日報》引述大陸央視新聞聯播報導，中國首艘航空母艦遼寧艦甲板上停放着24架殲-15戰鬥機，這是公開報導中航母甲板上殲15戰鬥機停放數量最多的一次。軍事專家認為，這展示出遼寧艦入列10年以來，在不斷摸索中形成完整的戰鬥力和保障力，遼寧艦的實力足夠讓全中國人民放心。

報導稱，渤海海域不久前滿載著殲15艦載戰鬥機的遼寧艦破浪前行，數架戰機採用輪轉出動的方式分批起飛，在空中完成戰鬥任務交接後循環著艦，實現艦載戰鬥機出動和回收間隔時間、再次出動準備時間、同時放飛架次等多項突破。從畫面可見，航母甲板上井然有序地停放著殲15戰鬥機，共有24架。

報導稱，遼寧艦2012年9月25日正式加入解放軍海軍。中國海軍第一次擁有自己的航母，邁入航母時代。這10年來，遼寧艦每次亮相，甲板上的飛機都會變多，從最早的一、兩架，到5架、8架、13架，再到如今的24架，飛機數量的不斷增加，展示出航母編隊戰鬥力不斷提升。