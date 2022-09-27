台股今日跌勢稍歇，收漲48點、來到1萬3826點，外界持續關注政府何時有更積極護盤作為，金管會指出，至今台股價、量表現介於國際主要股市之間，將繼續觀察。

金管會統計今年以來至9月26日台股加權指數跌幅24.37％，同時美國那斯達克跌30.95％、深圳成指跌跌26.21％、韓國KOSP跌25.41％、香港跌23.69％、美國道瓊跌19.48％、上海綜合跌16.17％、日經跌8.2％、新加坡海峽指數漲1.87％

除了日本東證今年來成交量年增8.09％，各國主要股市與去年同期相比，普遍出現成交量縮情況，台股量年減34.77％、香港交易所主板縮25.11％、韓國KOSPI年減38.49％、上證年減9.32％、深交所年減7.28％、美國那斯達克年減5.36％、新加坡交易所年減2.39％、

證期局官員表示，近三年曾啟動的股市穩定措施有：2020年3月疫情嚴峻時，發新聞稿說明台股基本面穩健，並鼓勵上市櫃公司發動庫藏股、辦法說會，同月稍晚放寬擔保品範圍、平盤下不得放空。2022年，因國際政經情勢不穩，發生俄烏戰爭、通膨、升息等情況，今年3月、5月都發出新聞稿，希望投資人關注上市櫃公司基本面。7月時再次放寬底繳擔保品範圍。更早前2016年陸股崩跌、2018年中美貿戰，也有相關穩定台股措施。