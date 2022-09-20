桃園地景藝術節至善高中木工科與藝術家合力創作展現所學。(呂筱蟬攝)

2022桃園地景藝術節在大溪區大漢溪沿岸舉行，也位在大溪區的至善高中重視與在地產業連結，校內家具木工科學生也與藝術家合力共創作品，協力布展展現所學。

校方表示，今年的桃園地景藝術節「川行脈動：文化地景與社區美學共創」，在大溪區山豬湖生態親水公園展示區，由原住民藝術家伊祐・噶照的作品「自然中重生」，就邀請至善高中家具木工科學生合力共創。

地景藝術節的閉幕典禮上，校長蔡芸芸更受邀在閉幕典禮上，展現精湛唱功，演唱卑南族語歌曲，歌頌桃園山川地景的美麗。屆時，此次協力佈展的家具木工科師生主任袁臺均，協作的木工科學生包含陳瑩嘉、張珮筠、周磊、劉文鈞、陳光宴，也將一同接受市府的頒獎。

校方也說，「教育新創、美力共好」是至善高中的辦學精神，期望透過桃園市政府「參與式」藝術創作河流與生活的關係，進一步展現人文歷史與環境關懷的議題，提升桃園學子藝術教育、環境教育，以及在地認同的凝聚力。