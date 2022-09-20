鑑於近來美國房價增幅有趨緩之勢，諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）受訪時指出，美國房市已經冷卻。

耶魯大學經濟學教授席勒表示，美國房價自2012年來大幅反彈，迄今已超過10年，房價上漲力道無法永久維持，美國房市可以說是已經冷卻。

儘管美國房價增幅放緩，但升幅依然可觀，且位在歷史高點。席勒協助開發的美國房價指標－標普CoreLogic凱斯席勒房價指數，最新6月全美房價年增18％，低於5月的19.9％。

席勒指出，美國房價上漲的推手之一是預期心理，即「自我實現預言」（Self-fulfilling prophecy）。民眾認為房價將會上揚，預期將以較高的價格買房，即便新冠肺炎疫情侵襲美國，房價仍持續向上攀升。

隨著房價開始出現修正跡象，席勒認為，房價下滑是必然之勢，預期房價至少是溫和下降，不會快速走低。

房貸利率攀升讓不少潛在買家退出市場，使得位在高檔的房價漲勢放緩。美國新屋與成屋銷售近幾個月來呈現萎縮，令部分經濟學家認為房市陷入衰退。

標普道瓊斯指數公司董事總經理拉薩拉（Craig Lazzara）表示：「值得注意的是，房價漲勢放緩與房價下跌完全是兩回事，美國房價成長力道依然強勁。」

被問到美國聯準會（Fed）是否應該擔憂房市，席勒指出，通膨是攸關信賴的問題。美國並未將所有項目都納入通膨數據，是因為相信主管機關能防止通膨失控。

席勒表示，倘若現行的高通膨延續下去，將讓美國顏面無光，並削弱對主管機關的信賴，如此一來將不利美國經濟成長，對所有人都不利。

席勒指出，全球央行現正面臨艱巨挑戰，致力讓位在數十年紀錄新高的通膨降溫，而不致引發嚴重的經濟衰退。

為了降低民眾的通膨預期，央行必須將利率調升至高水準，席勒並不認為通膨能在一年內回到2％的目標。