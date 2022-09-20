英國情報機構稱，駐紮在克里米亞半島塞瓦斯托波爾(Sevastopol)的黑海艦隊基洛級潛艇(Kilo class)可能轉移到俄羅斯南部，因為俄羅斯擔心它們會被烏克蘭的遠程火力擊中。

英國國防部表示，這些潛艇「幾乎可以肯定」傱塞瓦斯托波爾，被轉移到黑海最東邊的克拉斯諾達爾邊疆區(Krasnodarskiy kray)的新羅西斯克，因為烏克蘭的遠程火力己經成為不可無視的威脅。

英國國防部表示：「近期烏克蘭遠程打擊能力增強，在過去的兩個月裡，克里米亞好幾處的海軍航空機場，以及艦隊總部都曾到襲擊。

2014年，俄羅斯吞併克里米亞半島，就是希望確保黑海艦隊基地，然而，俄羅斯對烏克蘭的持續侵略，卻更直接破壞了基地的安全

莫斯科將克里米亞視為俄羅斯領土，但該半島卻被國際公認為烏克蘭的一部分，烏克蘭希望將其歸還，並且揚言必然取回，無論用什麼方式。

烏克蘭從9月6日開始的反攻，無論是在速度上還是在推進力度上，都讓俄羅斯感到意外。基輔部隊沖破俄國防線後，橫掃哈爾科夫地區，數千名俄羅斯士兵在放棄坦克和彈藥的情況下逃離，一星期內收復了8千平方公里以上的土地。

俄羅斯對過去幾週的損失出現描述上的分岐，克里姆林宮的官方說法仍然是「特別軍事行動並不因此而遭到打亂」，但俄羅斯也承認將部分部隊撤出哈爾科夫地區，以便在其他地方重新集結。但是國家電視台上的評論員則公開承認損失，呼籲戰爭應該升級。