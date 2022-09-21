美國股市3大指數走跌，股價創兩個月新低。美東時間20日為期兩天FOMC政策利率會議，市場普遍預期將會升息3碼，75個基本點，但憂心可能會造成經濟衰退，美債遭到拋售，殖利率持續攀升，兩年期的逼近4%，創15年新高。另外，10年期的也在3.5%附近，來到11年最高，30年期的也是8年最高。大型科技類股一面倒，僅蘋果上漲，同時，福特汽車因業績示警，股價創11年最大跌幅。目前，美指期上漲，那指100漲0.2%較多。

★主要指數

美股道瓊下跌313.45點或1.01%，收30,706.23點。

NASDAQ下跌109.97點或0.95%，收11,425.05點。

S&P500下跌43.96點或1.13%，收3,855.93點。

費城半導體下跌38.45點或1.49%，收2,539.50點。

★消息

因為美國8月通膨還是在高點壓不下來，聯準會預期將在美東時間21日，宣布升息3碼，不過還是有約兩成機率，美國將會升息4碼，也就是100個基本點。

美國經濟可能有衰退疑慮，殖利率曲線倒掛情況持續。10年期公債殖利率大升11個基本點，並來到3.6%，刷新2011年4月以來，約11年最高。30年期的也一度大升11個基本點至3.61%，創2014年4月以來，8年左右新高。對聯準會貨幣政策較敏感的兩年期，盤中一度升破3.99%，也創2007年10月以來，15年最高點。