一年一度台中國際動畫影展將於9月23日至9月28日在台中新光影城舉行,本次不僅邀請多位國際重量級影人訪台,149部國內外精彩動畫影片也將在影展期間輪番上映,此外為了增進學齡兒童觀影體驗,主辦單位台中市影視發展基金會也特別為小朋友們推出一系列適合闔家觀賞的影片及兒童專屬活動,歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來台中,在輕鬆友善的氛圍下體驗大銀幕觀影的樂趣!

巴西知名導演阿雷阿布留(Alȇ Abreu)最新動畫長片《特務森友會》。(圖/台中市影視發展基金會提供)

台中市影視發展基金會表示,本次影展親子片單中不乏多部國際間得獎無數的精彩作品,包含巴西知名導演阿雷阿布留(Alȇ Abreu)最新動畫長片《特務森友會》(Perlimps),運用大量而豐富的色彩技法,講述兩個王國間的特務們從互相敵對關係,到後來為了守護家園放下成見而展現的無間默契;《ㄎ一ㄤ爆好麻吉》(Two Buddies and a Badger – The Great Big Beast),則描述兩位過著快樂生活的好朋友在一夕間無家可歸,為了生存踏上一場困難重重的冒險之旅;《艾倫的電波冒險》(Little Allan – The Human Antenna)則以大家都好奇的外星人議題作為題材,究竟外星人是否真的會攻打地球,又會與人類產生什麼樣的火花呢?《垃圾總動員》(Trash)透過動畫將日常生活中常見的垃圾擬人化,以不同視角探討這群被遺棄的垃圾們在對未來失去信心的情況下,如何找到自我存在的價值與意義。

由知名暢銷童書改編的《大偵探福爾摩斯:逃獄大追捕》。(圖/台中市影視發展基金會提供)

另外,由知名暢銷童書改編的《大偵探福爾摩斯:逃獄大追捕》(The Great Detective Sherlock Holmes – The Greatest Jail-Breaker),將大家耳熟能詳的福爾摩斯化身為劇中主角追尋正義,為了減輕孩童看電影時因環境帶來的不適感,本部片特別於9月24日規劃「親子友善專場」,該場次除放映中文配音版本,現場也會保持微弱燈光看電影不摸黑,並包容小朋友小聲說話,同時還安排老師進行影片導讀,邀請家長們與小朋友一同加入偵探福爾摩斯的行列,共享舒適的觀影體驗。

除了精彩的長片片單外,還有許多必看的動畫短片合輯,如每年影展深受大、小朋友歡迎的「寶貝小宇宙」單元,今年以美好就在你我身邊為主軸,規劃「美好的事物在眼前」、「美好的友情在身邊」等兩個子單元,選映多部獲得國際影展肯定的作品,多元化的手法、創作媒材與內容,透過影片找回勇氣和最純真美好的內心,也讓影迷們不用出國就可以一飽眼福。至於影展廣為人知的動畫短片競賽,也將邀請小朋友擔任「小小評審」及「小小影評員」,在擁有豐富動畫藝術教學經驗的老師帶領下,體驗成為稱職的小小評審並說出自己看完影片後的心得與想法。活動免費報名,凡報名參加即可獲得聯名貼紙或故事繪本,歡迎有興趣的小小影迷們一同選出本屆台中國際動畫影展的最佳兒童短片獎。

此外,日前舉辦的影展前導暖身活動TIAF「童樂繪」著色徵件比賽報名踴躍,共收到近300件作品,參賽者都發揮了無限巧思,畫出許多絢麗奪目的美麗作品,讓人看的目不轉晴。評審老師以鼓勵孩子盡情發揮想像力為原則,回歸影展及動畫創作表現多元之本意作為評選標準,最終於20件入圍作品中,選出3名創意獎及6名風格獎,所有入圍作品將在影展期間於台中新光影城13樓影廳外廊道公開展示,邀請所有大小朋友一起前來欣賞!

2022台中國際動畫影展將於9月23日(五)至28日(三)在台中新光影城隆重登場,影展預售票優惠只到9月22日,原價全票160元只要100元即可購入,12歲以下兒童票於影展全期間購票更享超優惠銅板價80元,歡迎有興趣的大小影迷可至全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統購票。更多親子片單內容及兒童活動報名詳情,請至台中國際動畫影展官方網站及臉書粉絲專頁查詢。