連鎖餐飲集團六角(2732)營運復甦態勢明確，法人看好2022年第三季獲利可望優於上半年、全年獲利將反彈倍增。六角股價近日強勢上攻，今（21）日續放量飆升9.28％至129.5元，領漲觀光類股、創去年4月中以來近17月高價，近9日已飆漲逾36％。

六角上半年合併營收雖小減1.54％，但歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，改寫同期次高，每股盈餘（EPS）2.18元。8月自結合併營收4.05億元，月增8.24％、年增達26.66％，登近19月高點。累計前8月合併營收27.97億元、年增4.52％，續創同期次高。

六角表示，集團在疫情期間仍持續布局全球、優化內部營運，隨著全球疫後經濟復甦，布局調整及展店效益顯現，帶動獲利表現顯著反彈，7、8月母公司及主要子公司營運均佳、繳出全數獲利的「全壘打」佳績。

展望後市，六角指出「Chatime茶太」去年底全球店數1200家，今年前三季已新展逾150家，全年新增200家目標應可順利達陣。展店區域仍以東南亞及澳洲為主，但歐洲成長幅度可觀，進行加盟體質調整的美國則可望成為下個成長較大市場。

而經營餐食品牌的子公司王座，雖然上半年仍虧損0.29億元，但虧損幅度年減達41.35％，營運已見明顯好轉，7、8月均實現獲利。由於台灣多數門市折舊攤提完畢，配合「段純貞牛肉麵」積極拓展海外市場，全年營收可望年增逾2成、帶動整體營運轉虧為盈。

至於中國大陸目前營運仍較嚴峻，但子公司杭州瑞里持續調整體質因應，上半年雖虧損0.21億元，但損益點降低使單季虧損已獲控制。雖然7、8月恢復獲利，但整體營運何時復甦仍需視當局是否鬆綁防疫措施、以及相關激勵措施效益，目標營運致力維持穩健。

法人認為，六角過去2年營運受疫情影響表現不佳，隨著疫情趨緩、觀光消費景氣回升，且後續中國大陸封城狀況可望解除，可望使營運表現逐步恢復過往水準。預估今年每股盈餘回升至逾6元、明年上看7.9元，短期股價具上漲動能，可在120～160元區間操作。