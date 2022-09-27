半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠先進製程等材料分析需求加持，在手訂單能見度已達年底，2022年下半年營收可望逐季創高。宜特股價16日觸及77.3元的近26月高點後高檔拉回，今（27）日止跌回升，開高後勁揚6.41％至73元，截至午盤維持近6％漲勢。

宜特受惠IC設計、晶圓代工與設備、IDM廠於消費轉車用晶片驗證、先進製程、先進封裝、第三代半導體、高速運算（HPC）與5G雲端伺服器驗證分析需求，以及旗下封測廠創量、薄化廠宜錦進入穩定營運，使今年營運動能暢旺，營運表現逐季走升。

宜特2022年上半年合併營收17.85億元、年增達17.45％，營業利益1.58億元、年增達79.98％，配合業外收益跳增2.63倍，業內外皆美使歸屬母公司稅後淨利1.73億元、年增達88.48％，全數改寫同期新高，每股盈餘（EPS）2.24元。

在先進製程等材料分析訂單需求暢旺下，宜特8月自結合併營收3.26億元，月增1.45％、年增達19.3％，連4月改寫新高。累計前8月合併營收24.33億元、年增達18.32％，續創同期新高。

展望下半年，除了車用電子及低溫焊錫（LTS）驗證外，先進製程、先進封裝、第三代半導體的研發開發均未見停歇，宜特材料分析（MA）接單動能暢旺，並持續擴增開出驗證產能，樂觀看待下半年營運成長將優於整體市場，法人看好營收可望逐季創高。

同時，為滿足市場相關研發驗證的龐大需求，宜特下半年在可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）等研發驗證產能亦將大幅擴增開出，預期將更能滿足客戶交期需求，配合子公司創量與宜錦營運大幅改善下，對後市整體營運樂觀看待。