美國國稅局（IRS）近期公告Notice 2022-36，針對2019及2020稅務年度未申報或遲報的特定稅表，若納稅義務人於2022年9月30日前合規申報，罰款可取得豁免，已繳納罰款將自動退還給該納稅義務人。

資誠稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人表示，截至目前為止，IRS將退還約12億美元罰款給160萬位納稅義務人。

因IRS近兩年來營運受到新冠肺炎疫情影響，不論是額外調度人力處理派發經濟影響補助金等紓困措施，或因疫情限制員工須在家辦公以致無法處理紙本申報案件等，種種原因皆導致IRS在業務處理的進度嚴重落後，為使2023年恢復正常營運及稽徵效率，故提出Notice 2022-36之一系列罰款豁免條件，以集中資源處理積壓已久的申報稅表。

Notice 2022-36中，符合豁免條件的稅表主要包含未申報之2019及2020稅務年度個人所得稅系列主表（Form 1040 series）、信託所得稅系列主表（Form 1041 series）及公司所得稅系列主表（Form 1120 series）。

此外，若合夥組織或S公司於2019及2020稅務年度有遲報之所得稅主表（Form 1065／Form 1120-S），且該主表有應揭露而未揭露必要資訊的情形，其產生之罰款也有可能取得豁免及退還。

針對海外資訊申報，此公告也為了美國納稅義務人的海外投資及來自海外的贈與提供相關豁免。海外投資方面，根據美國稅法規定，若持有之海外子公司則須於其主表揭露附表5471，漏申報每份附表每年將面臨1～5萬元美元罰款，同樣地，納稅義務人也需於主表針對持有其超過25％以上股權海外母公司揭露附表5472，漏申報每份附表每年將會面臨最少2.5萬美元罰款。

故若於2019及2020稅務年度，有因遲報公司所得稅主表（Form 1120）或合夥組織所得稅主表（Form 1065），而連帶產生由IRS系統自動計算之漏報附表5471或5472罰款，則可適用此公告之豁免取得退款。然而，蘇宥人提醒，納稅義務人需留意此公告並無提供豁免予個人所得稅主表（Form 1040）及信託所得稅主表（Form 1041）之附表5471或5472。另，IRS同樣也針對系統自動計算之海外贈與相關申報（Form 3520 / Form 3520-A）罰款提供豁免及退款。

蘇宥人進一步說明，此公告並不適用於蓄意短漏報，或故意以詐欺或其他不正當方法規避稅負的情形，也不適用於曾與稅局協商或已簽訂協議的相關罰款。

美國會計師協會（AICPA）於9月初曾針對Notice 2022-36向IRS提出將申報期限延長至12月31日、應提供更明確的適用說明及擴大罰款豁免適用範圍等請求，然而，IRS尚未提出相關回應及更新。蘇宥人呼籲，可持續留意關注後續是否展延，仍建議美國納稅義務人應諮詢專業人士，及時於9月30日前完成申報，以保障自身權益。