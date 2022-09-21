受隔夜美股下挫影響，周三日經指數創下逾兩個月收盤新低，跟進亞股普遍走弱的行列。

投資人在美國聯準會和日本央行召開貨幣政策會議前縮手觀望，日經225指數收跌1.36%，為27,313.13點，創下7月19日來新低。東證一部指數收跌1.36%，為1920.80點，創下9月7日來新低。

Aizawa Securities分析師Yasushi Yokoyama表示，如果聯準會如大多數人所預期升息75個基點，市場應該不會陷入動盪，現在投資人已經看向下一次的升息動作。

摩根大通經濟學家Yuka Mera出具報告指出，目前為止物價上漲壓力主要偏向食品方面，因此我們認為8月通膨升溫不會促使日本央行改變政策。在調整貨幣政策方面，日本央行還需要看到物價壓力持續擴散，尤其服務和薪資方面的通膨。

在央行召開會議前，日本公債殖利率上揚，5年期債息上漲1個基點，報0.060%，早盤一度升至0.065%，創下6月來新高。

日圓小貶，為略低於144兌一美元，仍然接近先前創下的24年低點。

主要類股中，僅能源股和金融收高。

空調大廠大金工業下跌3.94%，對日經指數的拖累最大。

日本製鋼所漲4.11%，在日經指數成分股中表現最佳，儘管該公司下修本財年獲利預測。