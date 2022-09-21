頭份市首個青創基地「樂客茶館」21日上午開幕。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市首個青創基地「樂客茶館」21日上午開幕。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所推動地方創生，結合企業投資6800萬元，打造頭份市樂齡安餉及農創共享基地創生計畫，成為全國首例以長照產業作為出發點，推動樂齡智能照護，以及永續農創共享平台的地方創生計畫。其中1號青創基地，21日上午開幕，頭份市長羅雪珠期望以此鼓勵年青人回鄉創業，共創商機。

頭份市長羅雪珠表示，公所為鼓勵頭份在地青年投入地方創生行動，盤點出頭份市公所1樓鄰近藝術館側門出入口的閒置空間，將場域活化作為青年創業基地場域，未來不僅可作為地方創生青年專屬的交流館，更希望能達到青年洄游、根留頭份的願景。

頭份市青創1號基地是在6月底，在公所官網公告並受理申請，經評選由頭份在地青創團隊摩菲智慧公司以「樂客茶館」取得進駐資格。公所表示，「青創基地1號─樂客茶館」是頭份市首個青創基地，基地未來將與在地小農、頭份農會及產銷班串聯，將頭份市種植的黑豆進行加工，搭配原本屬於客家老奶奶私傳的酸柑茶，打造出頭份亮點的農特產品。

此外，團隊也與在地職人合作，未來將在青創基地舉辦創業工作坊，藉由創業輔導與支持課程，傳承客家特色手工藝，孵化頭份在地的農創與技藝微品牌，吸引青年返鄉，同時也鼓勵更多社區媽媽與退休人士投入，為地方發展注入新活力。

為慶祝頭份樂客茶館的開幕，揭開頭份地方創生的新扉頁，民眾於9月21日至10月10日來樂客茶館，並加入[email protected]及分享FB，即可獲贈限量梁山水泊茶包一袋，活動期間於茶館消費，再享有茶包買一送一的優惠，自用或送禮兩相宜。茶館位於頭份市公所藝術館側門出入口，營業時間為周1至周5上午8點到下午5點，歡迎民眾把握機會揪親朋好友一起來。