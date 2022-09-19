民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（19） 在臉書表示，今年11月26號，即將舉行的選舉投票，很有可能改變過去苗栗一直是由中國國民黨執政的現況！她呼籲，改變苗栗，苗栗要告別三個黑暗過去：告別財政黑洞、告別黑金政治、告別派系政治，讓我們一起努力，撕下苗栗國的標籤！

徐定禎指出，苗栗72年來從未經過政黨輪替，苗栗的政治已經藏污納垢。這次他代表民進黨參選苗栗縣長，希望能將過去八年擔任頭份市長的行政經驗，繼續發揚光大，用改變家鄉、建設家鄉的熱情，爭取苗栗鄉親的支持。

徐定禎說，他擔任頭份市長期間，把市庫從負債6千萬、翻轉為盈餘3億，讓他踏實理財的「頭份經驗」成為「苗栗經驗」，讓他來改善苗栗負債問題。

徐定禎直言，苗栗要建設、苗栗要改變，中央的經費挹注必不可少，他會和中央建立合作關係，積極爭取中央經費，中央跟地方合作拚建設，政府跟民間合作拚經濟，讓徐定禎為苗栗拚幸福！

徐定禎拜托大家，找出身邊支持本土政黨、支持台灣的苗栗隊夥伴，苗栗人站出來，告別「苗栗國」，一起迎接 科技新苗栗、文化新苗栗、農業新苗栗、觀光新苗栗、宜居新苗栗的幸福城市！