頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，由頭份市長羅雪珠等主祭。（謝明俊攝）

頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，縣長夫人蔡麗卿（右）代表縣長到場向孔子致敬。（謝明俊攝）

頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，由頭份市長羅雪珠跪誦疏文。（謝明俊攝）

頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，由頭份市長羅雪珠等主祭。（謝明俊攝）

頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，頒獎感謝全市16所中小學校長。（謝明俊攝）

頭份市公所23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，由頭份國小學生表演客語相聲。（謝明俊攝）

至聖先師孔子誕辰即將到來，頭份市公所維持多年傳統，23日上午在頭份義民廟舉行祭孔大典，並頒獎表揚全市16所中小學校長、老師及語文競賽優秀學生，苗栗縣長夫人蔡麗卿代表縣長到場向孔子致敬，頭份市長羅雪珠期望所有年輕學子能傳承孔子學習、教育的偉大志向，讓頭份的文風持續昌盛。

頭份市早從清朝先民開發以來，地方上就非常重視文風，頭份市信仰中心義民廟，雖然主祀褒忠義民爺爺，但主殿右側則供奉至聖先師孔子，頭份地區學子要求考運順利、求智慧都會到義民廟，因此，頭份市公所歷來祭孔大典都在義民廟舉行，市公所並不定期在藝術館舉辦各各書畫學會作品展覽，非常重視文風傳承。

23日上午，頭份市公所祭孔大典在義民廟舉行，除祭拜大成至聖先師外，也頒獎給語文競賽優秀學生、老師及指導老師以及暑期樂活營營隊績優老師，會中並由頭份國小國樂團及學生客語的精采表演，還有拔智慧筆及分享壽桃等活動，頭份市長羅雪珠、縣長夫人蔡麗卿、苗栗縣長參選人徐定禎等，共同以傳統三獻古禮祭祀孔子，氣氛莊嚴隆重。

頭份市的祭孔活動中最為特別的是，過去傳統祭孔大典時，必須宰殺一頭活牛，供到場人士爭拔智慧毛，依古禮，有拔取獻祭牛隻身上毛髮求增長智慧之習俗，頭份市公所改變往例，以拔智慧筆方式替代，希望大成至聖先師加持過的筆，讓大家增添智慧，考試順利，故名為智慧筆。

頭份市長羅雪珠表示，紀念孔子既為提倡尊師重道的風氣，也為發揚聖人有教無類、因材施教的教育理念，表彰尊師重道及「十年樹木，百年樹人」的教育精神，並藉著敬師獻禮儀式，以感謝校長、教師默默的付出和辛勞，認真教育下一代，讓頭份優秀子弟在各項競賽都有卓越表現。