雲林縣北港義民廟香位牌完整記錄36名義民姓名，提報為一般古物。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮義民廟除供奉清朝林爽文事件108名義民，也供奉戴潮春事件36名義民，廟方保存1塊木質義民香位牌，牌上刻有36名義民完整姓名，是珍貴的歷史文物，廟方11日表示已請學者專家勘驗，並向雲林縣政府提報為一般古物，目前香位牌因蟲蛀嚴重，將先進行緊急加固，確保其完整性。

廟塚合一的北港鎮義民廟，其義民塚、義犬將軍石雕極具特色，已由文資單位指定為縣級古蹟，廟內並保有數十件歷史文物，最近廟方向雲林縣政府提報「戴潮春事件義民香位牌」，此牌完整記錄36名義民姓名，已有140餘年歷史，是研究戴潮春事件的珍貴史料。

義民廟常務委員蔡信捧表示，戴潮春事件發生於清同治元年，當時北港地區有36名義士，在雲、嘉地區抵抗賊寇，後不幸遇難，其骨骸合葬於義民廟內，廟方當時製作香位牌供奉，後來整修寺廟時寄放於北港朝天宮，最後才又物歸原主，成為義民廟的重要文物之一。

蔡信捧說，戴潮春事件與朱一貴、林爽文事件，合稱清朝台灣3大民變，當時因局勢混亂，盜賊橫行，各地因此組成義民團保衛鄉里，北港義民廟供奉林爽文事件108名義民與1頭義犬，以及戴潮春事件36名義民，每年舉辦「笨港義民文化季」系列活動，紀念2段義民守護家園的歷史。

雲林縣政府文化觀光處文化資產科科長張力元指出，「戴潮春事件義民香位牌」，是台灣具有宗教意涵的烈士靈位，記錄當時台灣民間義民保衛鄉里的歷史，極具保存價值，目前已經過文物普查列冊追蹤，近期將提報公告為一般古物，永續傳承給後人參考研究。