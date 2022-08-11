西螺瑞春醬油工廠擁有2500個要曬黑豆的陶土甕。（周麗蘭攝）

瑞春醬油觀光工廠可看到釀造醬油的過程。（周麗蘭攝）

雲林縣西螺鎮釀製醬油超過百年的瑞春醬油工廠，今年6月通過觀光工廠評鑑標章，是雲林縣第11家觀光工廠，今（11日）舉行揭牌儀式，縣長張麗善出席致賀。業者表示，近年把銷往大陸的比重逐漸往東南亞移動，也透過申請觀光工廠標章，讓醬油產業走入現代年輕人的心中。

張麗善表示，生產製造業轉型發展觀光是對外宣傳最好的平台與媒介，製造業要申請觀光工廠標章必需符合相關規定，並經嚴謹的評鑑會議才能獲頒觀光工廠評鑑標章，才以觀光工廠作為行銷場域。

張麗善說，她上任以來有2家觀光工廠通過認證，分別為瑞春醬油、雅聞觀光工廠，瑞春醬油擁有百年釀製歷史，仍依循古法釀造，民眾到瑞春醬油觀光工廠可看到製造醬油的過程，吃得比較安心。

張麗善表示，雲林縣發展觀光量能，不只是美景介紹給大家，把推廣美食，瑞春醬油的子孫傳承者，堅持品質第一，又不斷創新，該醬油工廠擁有2500個要曬黑豆的陶土甕，這麼古早的釀造方式大概只有在瑞春看到。

大陸日前暫停台灣上百家食品進口，其中雲林縣有超過60家受衝擊，也包含傳統醬油產業。瑞春醬油表示，以出口量10％來算，東南亞地區目前占6％至7％、美加約2％，大陸降到1％，即使這波影響有限，仍希望相關單位能幫忙開發出口市場。

雲林縣府建設處副處長鄭峰明表示，縣內目前共有11家觀光工廠，過去都是生產製造業，這幾年轉型發展成觀光工廠，希望能在這波國內出遊人潮增加之際，配合消費振興方案，增加觀光工廠的收益。

鄭峰明說，雲林縣府提撥500萬元作為振興觀光的抽獎額度，400萬元是現金抽獎，100萬的「雲林幣」（數位幣）則是特針對協助觀光工廠刺激人氣。