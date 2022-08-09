同為國民黨基隆市長參選人謝國樑、新北市議員參選人蕭敬嚴，於新北市瑞芳區四腳亭掛上合體看板，象徵跨縣市母雞與小雞共同串連，2人未來在議題上將聯合作戰。

蕭敬嚴參選新北市瑞芳、平溪、雙溪、貢寮選區市議員，他表示，瑞芳與基隆比鄰，是共同生活圈，有非常多瑞芳鄉親會至基隆求學、工作、生活；尤其是瑞芳四腳亭地區，與基隆暖暖碇內就在隔壁，生活上密不可分。因此主動向謝國樑提出合掛聯合看板的想法。

謝國樑指出，與蕭敬嚴認識多年，長期關注青年及新創議題，今年參選市長其中一個重要訴求是「為基隆未來及年輕朋友找出路」，這次共同掛看板，不僅表達對年輕世代投身基層服務的肯定，更期盼透過自身力量，讓國民黨在基隆市議會持續過半，並跨縣市拉抬優秀青年當選。

蕭敬嚴提及，北北基是共同生活圈，瑞芳更是地處重要關鍵位置，未來將與謝國樑合作，針對交通運輸及議題合作提出政見，今日合體看板上線，正是拉開作戰連線與共同合作的序幕。