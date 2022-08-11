民進黨桃園市長參選人林智堅深陷「論文門」風暴，台灣民意基金會今公布最新民調顯示桃園市有6成2民眾認為應退選。民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，林智堅的誠信已經打了大問號，他到現在還不願意為自己負責；她也向蔡英文總統喊話，提錯人了！大家不可能選林智堅當桃園市長。

賴香伶表示，除民調發現桃園有6成2民眾認為林智堅應退選之外，還發現有七成多年輕選民都認為應該要退選；他也沒辦法拿出沒抄襲的證據，這樣的政治人物到現在還不願意對自己行為負責，讓大家打了大問號。

賴香伶說，民調已經很清楚，讓執政黨、蔡英文總統要明確知道：你提錯人了！你提的桃園市長參選人，不是桃園市民想要的人，大家是不可能選他當桃園市長。

對於民進黨主席蔡英文要求全黨力挺林智堅，賴香伶說，誠信也是台灣價值，蔡英文在民進黨中執會用主席、總統位置捍衛的是什麼價值？如果台大的答案不盡如他們的意，就用全黨的力量與台大對抗？這是大家最悲憤的事，蔡總統在掌握總統權力的後期，竟然把應有的價值都忘卻，甚至用黨主席的身份要求全黨救一人，這是最不好的政黨政治示範。

賴香伶說，民進黨內也有一些人不認同林智堅，尤其林智堅一開始論文辯護都由第三人代打，這不像一個人要捍衛自己學位時，應該站在第一線爭取的態度；甚至民進黨立委高嘉瑜都說出一屍五命，顯然民進黨內部有人不認同，也不太同意用全黨去救一個林智堅。但昨天總統一聲令下又回到全黨救一人，還是想請教民進黨的公職人員：你們能夠接受蔡總統的說法嗎？

對於林智堅還聲稱自己是受害者，賴香伶說，寫過論文的人都知道，你必須找出寫作過程的文件來佐證是你親自寫的，現在是受害者是騙不了人的。對於寫作計畫、資料分析、結論等資料，都應該是原汁原味的，不是說自己受害就有用，台大學倫會很清楚說，有四成以上資料都是抄襲，他不應該用受害者來自居。