台灣民意基金會針對台大認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲進行民調，結果有48％認為應退選，其中桃園市民高達62％認為林應退選，國民黨桃園市長參選人張善政競選辦公室發言人何元楷諷刺：「林智堅還有臉繼續選嗎？」籲民進黨不要挑戰民意、不要看不起台灣人，挺堅到底的下場就是被民意反噬！

台灣民意基金會11日公布民調，民調中針對「民進黨桃園市長候選人林智堅陷入碩士論文抄襲風波，如果台大確認他論文抄襲，您覺得他應不應退選？ 」，結果顯示有48％認為應該退選；28.3％認為不應該；16.1％沒意見。其中「從6都16縣市角度看」，桃園市有62％認為應該退選。

「林智堅還有臉繼續選嗎？」何元楷說，這份民調充分顯示多數台灣民眾不能夠接受一個論文抄襲，沒有誠信的人參選桃園市長。如今，林智堅被台大學倫會認定抄襲，嚴重違反學術倫理，因而撤銷林智堅碩士學位。

何元楷說，台大學倫會依照嚴格的審查模式，且成員是由具權威性的各專業專家學者而組成，最後以不記名投票的方式，認定林智堅抄襲，並決議撤銷他的碩士學位。如此嚴謹的審查，林智堅不接受結果，仍要「堅」持硬拗，並裝無辜的說自己是受害者，看了真讓人跌破三觀，林智堅裝無辜硬拗的行為，「把不要臉發揮得淋漓盡致」，毫無羞恥心。

「挺堅到底不只是不尊重學術自主，更是看不起台灣人！」何元楷說，既然民調數據都已經出來了，難道林智堅還要繼續挑戰人民的智慧嗎？蔡英文總統難道還要挺堅到底嗎？希望民進黨不要看不起台灣人，數據都已顯示多數民意認為林智堅應該退選，更何況台大學倫會都已經認定林智堅抄襲並撤銷學位，相信未來認為林智堅該退選的比例會再增高，民進黨還不換堅嗎？

台灣民意基金會針對林智堅深陷抄襲風波進行民調，調查訪問期間為8日起一連2日，以全國為範圍的20歲以上成年，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1035人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3.05％，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。