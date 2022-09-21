基隆市中正路「紅磚屋」已有70多年歷史，建物年老失修，市府斥資近2千萬元，規畫改造為青年交流平台。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市中正路「紅磚屋」已有70多年歷史，基地建物年老失修，市府斥資近2千萬元規畫改造為青年交流平台，預計明年下半年完工。基隆市長林右昌表示，期許該處未來能成為青創孵育基地，築巢引鳳，讓有志青年深耕發展。

「紅磚屋」建物於1948年建造，原為農委會水產試驗所房產，主體以紅磚建造，基地建物設施年老失修，市府已陸續完成建物耐震能力詳細評估及空間設計作業。產發處表示，今年將進行建物及空間修建，打造為青年創業核心基地，供各面向產業交流，形成青年創業據點與地方創生人才培育系統。

林右昌指出，市府近年逐步建設地區發展，如正濱色彩屋，現為全國熱門觀光、最夯打卡熱點；漁會正濱大樓歷史建物修復；正濱舊派出所轉型「遊客服務中心」等。這次改造紅磚屋，不只為地方創生，未來還將是青創孵育基地，成為年青人Cosplay、各式工作坊或訓練基地，孵育更多產業。

林右昌說，都發處正規畫正濱街區廊帶，將從漁會正濱大樓延伸至正濱舊派出所，再從色彩屋接連水產紅磚屋，環環相扣，啟動街區再造，把效益擴散周邊社區，擾動老舊社區生活品質。

產發處補充，為達成青年願望，市府向農委會水產試驗所撥用紅磚屋空間，今年將進行建物修建工程，總工程費用約1944萬元，除市府編列預算外，也獲國發會補助500萬元，修繕工程約250個日曆天，預計明年下半年完工，未來將透過紅磚屋串聯正濱港邊聚落，帶動正濱廊帶街區發展。